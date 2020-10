POL-HRO: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach 14-jährigem Mädchen

Details anzeigen Lea Michele Odebrecht Lea Michele Odebrecht

Rostock (ots) - Seit dem 13. Oktober 18:00 Uhr wird die 14-jährige Lea Michele Odebrecht aus Rostock vermisst. Sie ist in der Vergangenheit schon mehrfach aus dem elterlichen zu Hause weggelaufen. Vermutlich ist sie in Begleitung von zwei Freunden aus dem Raum Teterow.



Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?



Personenbeschreibungen:



- 1,65 m groß

- Piercings

- Brille

- dunkelblonde lange Haare

- schlanke Gestalt

- schwarze Jeans

- schwarzes Kapuzenshirt mit roter Aufschrift

- schwarze Turnschuhe

- schwarzer Rucksack von Adidas

- möglicherweise grüne Jacke Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeiidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: sarah.schueler@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





