POL-NB: Überfall auf die Esso-Tankstelle in Ueckermünde LK (VG)

Ueckermünde (LK VG) (ots) - Zwei maskierte Männer überfielen heute um 19.40 Uhr den 48-jährigen Kassierer der Esso-Tankstelle in Ueckermünde (LK VG) und erbeuteten unter Vorhalt einer Pistole ein dreistelligen Bargeldbetrag. Sie flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Liepgarten. Der Kassierer kam zum Glück mit dem Schrecken davon, wurde nicht verletzt. Schnell eintreffenden Polizeikräften mit Unterstützung der Bundespolizei gelang es trotz Einsatz eines Fährtenhundes und einer groß angelegten Fahndung vorerst nicht, die Täter aufzuspüren. Der Kriminaldauerdienst Anklam übernahm die ersten Ermittlungen am Tatort. Die Täter trugen schwarze Jogginganzüge mit weißen Applikationen, schwarze Wollmützen und schwarze Gesichtsmasken. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ueckermünde Telefon 039771-820, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



