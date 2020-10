POL-HRO: Wohnhausbrand in Blankenhagen - Ein Verletzter

Sanitz (ots) -



Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Donnerstag, 15.10.2020, gegen

15:10 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Blankenhagen.

Im Kinderzimmer einer Einliegerwohnung entstand das Feuer, welches

sich bis auf den Flur ausbreitete.

Die Feuerwehren aus Rövershagen, Gelbensande und Blankenhagen

löschten den Brand, bevor er auf den restlichen Teil des Hauses

übergreifen konnte.

Ein zwanzigjähriger Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde

in die Universitätsklinik Rostock zur weiteren Beobachtung gebracht.

Der anwesende dreizehnjährige Bruder konnte sich unverletzt in

Sicherheit bringen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,-EUR, das Haus ist

weiterhin bewohnbar.



Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die

Ermittlungen aufgenommen.





