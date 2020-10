POL-NB: Korrektur: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fußgängerin

Neubrandenburg (ots) - Am 15.10.2020 gegen 10:10 Uhr ist es im Neubrandenburger Vogelviertel zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fußgänger gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte eine 79-jährige deutsche Fußgängerin den Fußgängerüberweg in der Kranichstraße (vom Reitbahnweg kommend in Richtung Bahnhof) als sich aus Richtung Demminer Straße ein Fahrzeug näherte. Der 20-jährige deutsche Fahrzeugführer des besagten Fahrzeuges sah die 79-Jährige und leitete einen Bremsvorgang ein. Auf Grund der den Witterungsbedingungen unangepassten Geschwindigkeit schaffte es der 20-Jährige nicht, rechtzeitig zu Bremsen. Es kam zum Verkehrsunfall, wobei die Fußgängerin stürzte. Die 79-Jährige wurde dabei schwerverletzt und musste mit dem Rettungswagen in das Neubrandenburger Klinikum gebracht werden. Es ist kein Sachschaden entstanden.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell