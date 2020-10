POL-HWI: Vermisster Segler leblos aufgefunden

Wismar (ots) - Seit dem 01. Oktober 2020 wurde ein Segler, dessen Segelboot herrenlos treibend auf dem Schweriner Außensee festgestellt worden ist, vermisst. (siehe Pressemitteilung der PI Wismar vom 02.10.2020, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4723402)



Die Suche nach dem 65-jährigen Segler ist beendet. Bereits am 11. Oktober wurde im Schweriner Außensee im Bereich des Schlosses Willigrad eine leblose Person festgestellt. Wie die rechtsmedizinische Untersuchung nun ergab, handelt es sich hierbei um den vermissten Segler.



Anhaltspunkte, die auf ein Fremdverschulden oder ein Einwirken Dritter schließen lassen, liegen nach derzeitigem Stand nicht vor.



