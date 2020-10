POL-NB: Warnhinweise nach vermehrten Einbrüchen in Gartenlauben

Neubrandenburg (ots) - In den vergangenen vier Wochen wurden in Neubrandenburg in mehrere Gartenlauben verschiedener Kleingartenanlagen eingebrochen. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu insgesamt 23 Gartenlauben in Kleingartenanlagen in Eschenhof, im Reitbahnviertel, im Jahnviertel und in Fritscheshof verschafft. Dabei wurde in den meisten Fällen nichts oder Speisen, Getränke oder Kleinstwerkzeuge entwendet, so dass kein bzw. ein geringer Stehlschaden entstanden ist. Auf Grund der Einbruchsspuren sind aber weitaus höhere Sachschäden von mehreren Tausend Euro entstanden.



Aus diesem Anlass wollen wir den Besitzern von Kleingärten ein paar Tipps und Hinweise geben, wie sie ihre Grundstücke und Gartenlauben winterfest und einbruchssicher machen können:



- Überprüfen Sie die Sicherheitsvorkehrungen an Ihrer Gartenlaube:

Sichtbare Sicherungen von Fenstern und Türen können potentielle Täter

von ihren Taten abhalten, z.B. fachgerecht eingebaute

Zylinderschlösser und Sicherheitsschließbleche, Fensterläden und

Fensterschlösser. Auch der Einbau von Wildkameras und Alarmanlagen

ist möglich. - Von außen sichtbare wertvolle Gegenstände (z.B. Fernseher,

andere elektrische Geräte) und auch hochwertige Werkzeuge sollten an

einem sicheren Ort (also nicht auf dem Gartengrundstück!) gelagert

werden. - Alle Gegenstände und Werkzeuge, welche durch die Täter vor Ort

zu Einbruchs- bzw. Diebstahlshandlungen genutzt werden könnten,

sollten verschlossen werden. - Ziehen Sie ruhig die Gardinen zur Seite, damit die potentiellen

Täter einen Blick in Ihre Laube werfen können und sehen können, dass

sie dort nichts Wertvolles oder Brauchbares entwenden können. - Auch Speisen und Getränke sollten nicht in der Gartenlaube oder

in dessen Keller aufbewahrt werden. - Stellen Sie Strom und Wasser ab. - Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen ihre Gartenlaube

sowie Ihr Gartengrundstück. Auch Absprachen mit den Nachbarn sind von

Vorteil, da man sich gegenseitig unterstützen kann. Tauschen Sie die

Kontaktdaten mit Ihren Nachbarn aus, damit Sie sich bei Bedarf

kontaktieren können. Nachbarn helfen Nachbarn. - Gehen Sie aufmerksam durch Ihre Gartenanlage. Scheuen Sie sich

nicht davor, fremde Personen nach deren Anliegen zu befragen. Sollten

Sie auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen wahrnehmen, können

Sie diese jederzeit der Polizei mitteilen. Diese Hinweise könnten im

Fall einer begangenen Straftat zu deren Aufklärung beitragen. - Lassen Sie sich ganz individuell und objektbezogen beraten:

Polizeihauptkommissar Torsten Dowe von der Kriminalpolizeilichen

Beratungsstelle der Polizeiinspektion Neubrandenburg ist telefonisch

unter 0395-55 82 5134 zu erreichen. Sie können einen Termin zur

individuellen Beratung mit ihm vereinbaren. Sollte alles das nicht geholfen haben und Sie sind doch Opfer eines Diebstahls oder Einbruchs geworden, so beachten Sie bitte folgende Hinweise:



- Bitte informieren Sie sofort die Polizei. - Nehmen Sie keine Veränderungen am Tatort vor. Möglicherweise

könnten Sie so Spuren vernichten und so die Arbeit der Polizeibeamten

erschweren. - Geben Sie bei der Anzeigenaufnahme alle Informationen und

Besonderheiten, welche von Bedeutung sein könnten. - Erstellen Sie eine genaue Liste über das Diebesgut. Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell