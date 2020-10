POL-HST: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach den beiden Vermissten aus Stralsund

Stralsund (ots) - Die seit dem 12.10.2020 vermissten 35 und 39 Jahre alten Männer aus Stralsund konnten gegen Mitternacht in Schwerin am Bahnhof wohlbehalten angetroffen werden.



Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit eingestellt. Alle Medien und Radiosender werden ersucht, die im Zusammenhang mit der Vermisstenfandung veröffentlichten persönlichen Daten der beiden Männer zu löschen.



Ergänzend zur Meldung bedankt sich die Polizei bei der Bevölkerung für die Hinweise und Unterstützung bei der Suche nach den Vermissten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell