POL-HST: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Vermissten aus Stralsund

Details anzeigen Ricardo Körner (Bildquelle: Polizei Stralsund) Ricardo Körner (Bildquelle: Polizei Stralsund)

Stralsund (ots) - Seit dem 12.10.2020, 17:30 Uhr werden der 39-jährige Henry Kliemann und der 35-jährige Ricardo Körner vermisst. Die beiden deutschen Männer waren in der Hestia Pflege- und Heimeinrichtung "Die Alte Gärtnerei" in Stralsund untergebracht und sind von dort abgängig. Beide Männer sind krank und benötigen dringend medizinische Hilfe.



Henry Kliemann wird wie folgt beschrieben:



- ist vermutlich mit einer dunklen Jeans und einer blauen Jacke

bekleidet, - circa 170 cm groß, - kräftige Statur, - lange dunkelbraune lockige Haare, - schlaksiger Gang, - soll älter aussehen. Ricardo Körner wird wie folgt beschrieben:



- trägt eine dunkle Jacke und eine dunkle Jogginghose, - circa 180 cm groß, - ebenfalls kräftige Statur, - sehr kurze dunkelblonde Haare, - auffällig starke Augenringe, - Tribal-Tattoo an einem Oberarm (ob links oder rechts ist nicht

bekannt). Die bisherigen Suchmaßnahmen durch Kräfte des Polizeihauptrevieres Stralsund führten nicht zum Erfolg. Darüber hinaus wurden benachbarte Dienststellen über die Vermisstensuche informiert. Die Polizei bittet mit den angefügten Fotos der Vermissten die Bevölkerung um Mithilfe! Wer hat Henry Kliemann und Ricardo Körner gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?



Hinweise nimmt die Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831- 28900, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell