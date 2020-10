POL-LWL: Drei Fahrzeuge in Auffahrunfall verwickelt

Hagenow (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der B 321 nahe Hagenow ist am Montagnachmittag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein aus Richtung Toddin kommender PKW auf zwei verkehrsbedingt haltende Autos aufgefahren. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die leicht verletzte 32-jährige deutsche Autofahrerin wurde vor Ort medizinisch behandelt. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die B 321 an der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden.



