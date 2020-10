POL-LWL: Bei Autoaufbruch überrascht

Sternberg (ots) - Zwei Männer sind am frühen Dienstagmorgen in Sternberg bei einem Einbruchsversuch in einen Kleintransporter gestört worden. Ein Zeuge überraschte die beiden Täter, als diese gerade eine Tür des auf dem Mecklenburgring parkenden Kleintransporters aufgebrochen hatten. Die beiden Unbekannten flüchteten daraufhin mit einem dunklen PKW. Die Polizei geht bereits ersten Hinweisen zu den flüchtigen Tatverdächtigen nach. Es wird wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell