POL-LWL: Verkehrsbehinderungen wegen umgekippten Traktor- Anhängers

Weitendorf (ots) - Wegen eines umgekippten Traktoranhängers musste die B 104 bei Weitendorf am Montagabend zeitweilig gesperrt werden. Gegen 17:30 Uhr hatte der Fahrer des Traktors die Kontrolle über das Gespann verloren, worauf der mit Silage beladene Anhänger umkippte. Dabei verlor das Fahrzeug die Ladung. Nach Angaben des 20-jährigen deutschen Traktorfahrers, habe er einem entgegenkommenden LKW ausweichen wollen, worauf es zu diesem Unfall kam. Der betreffende LKW sei nach dem Vorfall davon gefahren. Am Traktorgespann entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der 20-Jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Die B 104 musste im Zuge der Bergungsarbeiten an der Unglücksstelle zeitweilig voll gesperrt werden. Die Polizei nahm bezüglich des in Rede stehenden LKW- Fahrers eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf.



