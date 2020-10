POL-GÜ: Motorradfahrer nach Auffahrunfall schwer verletzt

Rövershagen (ots) - Auf der B105, Höhe Karls Erlebnisdorf, kam es am 12.10.2020 gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17 jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.



Der Motorradfahrer ist auf den verkehrsbedingt haltenden PKW eines 51 jährigen aufgefahren und wurde durch den Aufprall verletzt. Zeugen haben den Notruf gewählt und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe geleistet. Der 17 Jährige wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zur Spurensicherung und Rekonstruktion des Unfallherganges war die Dekra im Einsatz. Nach Bergung der beiden Fahrzeuge wurde die Straße für den Verkehr wieder freigegeben. Der Sachschaden beträgt 10.000 Euro.



Beide am Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige.



