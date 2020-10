POL-LWL: Alkoholisierter Fahrradfahrer prallte mit PKW zusammen

Wittenburg (ots) - Auf einer Straßenkreuzung in Wittenburg kam es am Sonntagvormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einen PKW, wobei niemand verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 35-jährige Fahrradfahrer auf dem Mühlenring eine rote Ampel missachtet haben. Anschließend kollidierten beide Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro entstand. Ein Atemalkoholtest beim polnischen Fahrradfahrer ergab einen Wert von 2,16 Promille. Der 35-Jährige wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme gebracht. Zudem ist gegen den Mann Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell