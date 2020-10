POL-LWL: Zementlaster umgekippt- Verkehrsbehinderungen auf der BAB 14

Fahrbinde / Stolpe (ots) - Wegen eines umgekippten LKW kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen auf der BAB 14 zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und Schwerin- Ost. Aus noch ungeklärter Ursache war nahe Fahrbinde am Montagvormittag ein mit 26 Tonnen Trockenzement beladener LKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im angrenzenden Graben umgekippt. Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Derzeit ist die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Wismar gesperrt. Im Zuge der Bergungsarbeiten ist im Verlauf des Tages mit einer zeitweiligen Vollsperrung zu rechnen. Der bei diesem Verkehrsunfall angerichtete Sachschaden ist noch nicht bekannt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell