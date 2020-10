POL-HST: Mann stürzt ins Barther Hafenbecken und wird mit starker Unterkühlung gerettet

Barth (ots) - Am Samstag (10.10.2020) kam es zu einem gemeinsamen Polizei- und Rettungseinsatz in Barth.



Gegen 19:00 Uhr stürzte ein 58-jähriger Deutscher aus Brandenburg in Barth ins Hafenbecken. Dabei wurde ein Bein des Mannes zwischen der Spundwand und einem Boot eingeklemmt. Weder er selbst noch seine 53-jährige deutsche Ehefrau konnten ihn aus der hilflosen Lage befreien, so dass der Mann zu ertrinken drohte. Ein Beamter vom Polizeirevier Barth reagierte geistesgegenwärtig und konnte die Hand des Mannes ergreifen und ihn festhalten. Als Rettungskräfte eintrafen konnte man den 58-Jährigen gemeinsam aus seiner Lage befreien und aus dem Wasser ziehen. Aufgrund einer starken Unterkühlung wurde der Gerettete ins Krankenhaus nach Ribnitz-Damgarten gebracht. Die eingesetzte Notärztin schätzte die Unterkühlung als lebensbedrohlich ein.



Warum der Mann ins Hafenbecken fiel ist gegenwärtig noch unbekannt. Vermutlich war er alkoholisiert. Aufgrund seines Zustandes war eine Atemalkoholmessung jedoch nicht möglich.



