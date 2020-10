LKA-MV: Presseeinladung - Gemeinsame Initiative ´Wir in MV´ spendet 100 Bäume für unsere Schulen

Rampe (ots) - Auftaktveranstaltung startet am 14.Oktober 2020 an der Grundschule "Nordlichter" in Schwerin



Inspiriert durch die aktuelle Klimadebatte und dem Jahresmotto "Natürlich MV" im aktuellen Schuljahr bei "Wir in MV" riefen die Initiatoren zum Start in das Schuljahr 2020/21 zum Mitmachen auf. Mit der Bewerbung von zahlreichen Schulen werden in den nächsten Wochen landesweit die ersten Apfel- und Birnenbäume gepflanzt. Den Auftakt macht die Schweriner Grundschule "Nordlichter". Zur Kick-off-Veranstaltung wird herzlich am



14. Oktober 2020, 10.00 Uhr an die Grundschule "Nordlichter", Speicherstraße 2 in Schwerin



eingeladen. Hier werden die ersten drei Obstbäume unter fachkundiger Anleitung vom Gartenfachmann Peter Raasch, besser bekannt als der "Garten-Doc", gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern gepflanzt.



Mit der Aktion möchten die Initiatoren gemeinsam mit den Schulen im Land einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und die Schüler bereits in jungen Jahren dafür sensibilisieren, mit unserer Erde verantwortungsbewusst umzugehen. Anderseits wollen wir mitanpacken und etwas gegen die globale Klimakrise unternehmen.



Und die Aktion geht weiter: Noch bis 23. Oktober 2020 können sich Schulen des Landes auf die Baumpflanzaktion bewerben. Weitere Informationen sind unter www.wir-in-mv.de zu finden.



Pressevertreter sind herzlich dazu eingeladen, der Auftaktveranstaltung beizuwohnen. Es wird darum gebeten, die Teilnahmeabsicht vorab der Pressestelle des LKA MV mitzuteilen.



Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Dr. Anna Lewerenz

Telefon: 03866/64-8702

E-Mail: presse@lka-mv.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell