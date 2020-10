POL-NB: Containerbrand in Wolgast (LK VG)

Wolgast (LK VG) (ots) - Vier Papiercontainer gerieten am 12.10.2020, gegen 02.00 Uhr in der Makarenkostraße in Wolgast in Brand. Das Feuer griff auf ein Stromverteilergebäude eines Energieversorgers über, beschädigte jedoch nur leicht die Fassade und die Eingangstür. Menschen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000,-EUR. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.



