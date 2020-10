POL-HRO: Wildunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Rostock (ots) -



Am 11.10.2020 kam es gegen 15:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall

auf der L22 zwischen Klockenhagen und Graal-Müritz. Der 70jährige

Motorradfahrer, der aus Richtung Klein Müritz kam, kollidierte kurz

vor Graal-Müritz mit einem Hirsch. Das Tier überquerte plötzlich die

Straße und sprang dabei gegen den Kopf des Fahrers. Infolge des

Zusammenstoßes stürzte der Fahrer und kam etwa 50 Meter hinter der

Unfallstelle im Straßengraben zum Liegen. Durch Ersthelfer vor Ort

konnte der Motorradfahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte

versorgt werden. Er zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu und

wurde mit dem Rettungshubschrauber zur medizinischen Behandlung ins

Universitätsklinikum nach Rostock geflogen. Am Motorrad entstand

wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme

musste die L22 zirka 90 Minuten komplett gesperrt werden.



