POL-HWI: Verkehrsunfälle auf der A 14 und 20

Metelsdorf (ots) - BAB 14 - Verkehrsunfall mit Verletzten



Gestern, 11:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 14 unweit der Ortschaft Cambs in Fahrtrichtung Schwerin. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr dort ein 75-jähriger Suzuki-Fahrer auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Beide Fahrzeuge hatten den Hauptfahrstreifen befahren. Während der polnische Lkw-Fahrer unverletzt blieb, zogen sich der 75-Jährige leichte und seine gleichaltrige Beifahrerin (beide dt. Staatsangeh.) schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden belief sich auf ca. 5.000 EUR. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die A 14 in Höhe der Unfallstelle für die Dauer von ca. einer Stunde voll gesperrt.



BAB 20 - Verkehrsunfall - von der Fahrbahn abgekommen



Gestern Nachmittag wurde das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf über einen Verkehrsunfall, der sich auf der A 20 zwischen den Anschlussstellen Wismar Mitte und Bobitz ereignete, informiert. Ersten Erkenntnissen der eingesetzten Polizeibeamten zufolge, war ein 56-jähriger Deutscher mit seinem BMW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts vom Hauptfahrstreifen abgekommen und zunächst auf die Bankette geraten. In der Folge fuhr er auf eine Schutzplanke auf und drückte diese auf einer Länge von ca. 100 m (24 Felder) nieder. Nur wenige Meter vor einer Wildbrücke kam sein SUV zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden an seinem Fahrzeug, im Front- und im Bereich des Unterbodens, sowie an der Baulast betrug ca. 9.000 EUR. Während der Aufräum- und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



