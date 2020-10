POL-LWL: Frau bei Sturz mit Kleinkraftrad leicht verletzt

Grabow (ots) - Bei einem Sturz mit ihrem Kleinkraftrad hat sich eine 61-jährige Frau am Donnerstagnachmittag in Grabow leichte Verletzungen zugezogen. Der Vorfall ereignete sich im Kreisverkehr in der Mühlenstraße. Die leicht verletzte deutsche Fahrerin wurde anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden.



