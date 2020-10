POL-HWI: Verkehrsunfall in Klütz

Wismar (ots) - Gestern Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Lübecker Straße der Stadt Klütz. Ersten Erkenntnissen zufolge kam eine 86-jährige Frau mit ihrem Rollstuhl vom Gehweg ab und kippte seitlich auf die Fahrbahn. Ein ihr auf der Straße entgegenkommender Autofahrer erkannte die Gefahr, versuchte vergeblich auszuweichen und touchierte die Frau seitlich mit seinem Pkw. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, eilten zur Hilfe und informierten die Rettungskräfte. Der 51-jährige Fahrer und sein 88-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Die Rollstuhlfahrerin wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus gebracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell