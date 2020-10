POL-HRO: Radfahrer führt Hieb- und Stoßwaffe sowie Rauschgift mit

Rostock (ots) - Am 7. Oktober 2020 kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Rostock gegen 11.00 Uhr einen Fahrradfahrer im Rostocker Stadtteil Evershagen, der während der Fahrt das Mobiltelefon benutzte. Bei der Verkehrskontrolle gab der 33-jährige Deutsche an, Betäubungsmittel mit sich zu führen. Der Mann war bereits mehrfach wegen des Verstoßes Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten. Daraufhin wurde der Rucksack des Mannes durchsucht. Die Beamten fanden verschiedene betäubungsmittelähnliche Substanzen. Darüber hinaus wurde im Rucksack ein Teleskopschlagstock aufgefunden, welcher jederzeit unkompliziert zugänglich war. Die Polizeibeamten beschlagnahmten sowohl die unterschiedlichen betäubungsmittelähnlichen Substanzen als auch den Teleskopschlagstock.



Neben der Ahndung der Verkehrsordnungswidrigkeit stellten die Beamten auch jeweils eine Strafanzeige bezüglich des Verstoßes Betäubungsmittel- und Waffengesetz. Die Führerscheinstelle der Stadt Rostock wurde verständigt. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell