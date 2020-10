POL-HWI: Handynutzung im Auto führte zur Verkehrskontrolle

Gadebusch/Wismar (ots) - Gestern Nachmittag beobachtete eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Gadebusch einen Autofahrer in Lützow, der sein Mobiltelefon während der Fahrt nutzte. Sie folgten dem Mann entlang der B 104 und hielten ihn nahe der Ortseinfahrt Gadebusch an. Im Verlauf der weiteren Maßnahmen bemerkten die Beamten bei dem 24-jährigen Deutschen Anzeichen, wie sie nach einen Drogenkonsum typisch sind. Sie boten dem Fahrer einen freiwilligen Urintest an. Weil dieser jedoch nicht durchführbar war, erklärte sich der junge Mann mit einer Blutprobenentnahme einverstanden. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen die 0,5 Promille-Grenze (berauschende Mittel) aufgenommen.



Auch in Wismar leitete die Polizei gestern Abend ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen die 0,5 Promille-Grenze (berauschende Mittel) ein. Im Verlauf einer Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise gegen einen 20-jährigen Autofahrer (dt. Staatsangehöriger), Rauschmittel konsumiert zu haben. Ein ihm folgend angebotener Schnelltest reagierte positiv auf Cannabis und untermauerte den Verdacht. Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an.



In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Vor dem Hintergrund der Beurteilung der grundsätzlichen Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum wird zudem die Führerscheinstelle informiert.



