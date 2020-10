POL-LWL: B 103 nach Verkehrsunfall voll gesperrt (Erstmeldung)

Plau am See (ots) - Derzeit ist die B 103 zwischen Plau und Meyenburg wegen eines Verkehrsunfalls voll gesperrt. In Höhe des Abzweiges Wenisch Priborn war gegen 13 Uhr ein PKW frontal mit einem LKW zusammengeprallt. Dabei erlitt der Autofahrer schwere Verletzungen. Mehrere Feuerwehren sowie Rettungskräfte und die Polizei sind im Einsatz. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.



