POL-LWL: Multimediagerät aus PKW gestohlen

Hagenow (ots) - In Hagenow haben unbekannte Täter aus einem PKW eine aus Radio und Navigationsgerät bestehende Multimediaeinheit gestohlen, wobei ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstand. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag und Dienstag im Kießender Ring. Dem Spurenaufkommen zufolge demontierten die Diebe das Gerät professionell aus dem Armaturenträger des parkenden BMW und stahlen es anschließend. Die Polizei geht von einer gezielten Tat aus, wobei die Täter keine Aufbruchspuren hinterließen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge haben die Täter das sogenannte Keyless Entry Systems (schlüsselloser Zugang) des Fahrzeuges mit technischen Mitteln überwunden. Dabei werden die Funksignale des Schlüssels durch technische Manipulation auf viele Meter verlängert, wodurch sich die Fahrzeugtüren für die Täter unbemerkt öffnen lassen. Für Fahrzeugbesitzer, die ihren Schlüssel im Haus oder in der Wohnung deponiert haben, bleibt solch ein Vorfall unbemerkt. Um die Verlängerung von Funkwellen durch technische Manipulation zu unterbinden rät die Polizei, einen Fahrzeugschlüssel mit Keyless Entry System in der Häuslichkeit nicht in der Nähe von Haustüren oder Fenstern zu deponieren.



