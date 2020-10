POL-LWL: Bienenwagen abgebrannt

Hagenow (ots) - Nahe eines Waldstückes an der Sude nördlich von Hagenow wurde offensichtlich ein Bienenwagen in Brand gesetzt. Der Bienenwagen brannte vollständig nieder, wobei 36 Bienenvölker und diverses Werkzeug vernichtet wurden. Weiterhin wurden 4 angrenzende Birken durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 28.000 Euro. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz, um den Brandort auf Spuren zu untersuchen. Die Polizei in Hagenow (03883-6310) ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise zur Tat, die sich zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagabend ereignet hat.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Ann-Kathrin Rubel

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell