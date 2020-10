POL-SN: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Schwerin (ots) - In der Nacht von Montag zu Dienstag wurde in der Gartenstadt in ein Einfamilienhaus eingebrochen.



Unbekannte Täter drangen in der Haselholzstraße gewaltsam durch ein Küchenfenster in das Haus und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.



Die Hausbesitzer befinden sich derzeit im Urlaub, den Einbruch bemerkte ein aufmerksamer Nachbar.



Kriminaltechniker der Schweriner Kripo sicherten umfangreiches Spurenmaterial.



Der Stehlschaden kann aktuell nicht benannt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell