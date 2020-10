POL-HRO: Verirrter Tourist mithilfe Polizeihubschrauber wohlbehalten aufgefunden

Rostock (ots) -



Am 06.10.20 um 19:22 Uhr meldete sich ein 30-jähriger Deutscher aus

dem Freistaat Bayern über den Notruf in der Einsatzleitstelle der

Polizei. Er teilte mit, dass er auf dem Ostseeradweg von Zingst in

Richtung Rostock unterwegs war, sich nun in einem Schilfgebiet

zwischen Markgrafenheide und Graal-Müritz verirrt hat und den Rückweg

nicht mehr findet. Daraufhin wurden mehrere Streifenwagen zur Suche

nach Markgrafenheide verlegt. Nach einiger Zeit konnte der Standort

des 30-Jährigen eingegrenzt werden. Aufgrund der Unzugänglichkeit des

Geländes und der Dunkelheit war es für die eingesetzten Beamten weder

mit den Fahrzeugen noch fußläufig möglich, zu der Person zu gelangen.

Daraufhin kam der Polizeihubschrauber, die Berufsfeuerwehr Rostock

sowie die Freiwillige Feuerwehr Rostocker Heide zum Einsatz. Der

Hubschrauber konnte den Unglücksraben lokalisieren und ein

Schlauchboot der Feuerwehr zu ihm lotsen. Nach insgesamt fünf Stunden

wurde die Person wohlbehalten aus ihrer misslichen Lage befreit und

hatte wieder festen Boden unter den Füßen.



Wilms, POK

Polizeirevier Dierkow Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell