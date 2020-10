POL-LWL: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Parchim (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW ist am Dienstagmittag im Fr.-W.-Raiffeisen-Ring in Parchim ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah eine 30-jährige deutsche Autofahrerin den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Es kam zu einer leichten Kollision, in dessen Folge der Radfahrer stürzte. Augenscheinlich ist weder am Pkw noch am Fahrrad Sachschaden entstanden. Das 58-jährige afghanische Unfallopfer wurde anschließend mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.



