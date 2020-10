POL-HRO: Mädchen in Rostock sexuell bedrängt - Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots) - In der vergangenen Woche kam es zu einem sexuellen Übergriff auf eine Schülerin im Rostocker Stadtteil Lütten Klein. Der Vorfall ereignete sich am 30.10.2020 gegen 15:00 Uhr in der Sassnitzer Straße. In einem an ein Mehrfamilienhaus angrenzendes Gebüsch wurde das 8-jährige Mädchen von einem Unbekannten bedrängt und zum Mitkommen aufgefordert. Das Kind konnte sich losreißen und flüchten.



Im Ergebnis der bisherigen Ermittlungen liegt jetzt folgende Täterbeschreibung vor:



- ca. 15 - 16 Jahre alt

- sehr schlanke Gestalt

- ca. 5 cm lange orange bzw. hellbraune Haare, an den Seiten

kürzer geschnitten

- schwarze Jogginghose mit weißen Seitenstreifen und dem Aufdruck

"adidas"

- weiße Sportschuhe der Marke "NIKE" mit gelb und schwarz

- schwarze Jacke mit Muster auf der Vorderseite

- schwarzer Rucksack mit seitlichem Aufdruck "adidas" Der Täter hatte keine sichtbaren Tattoos. Er sprach deutsch. Aufgrund einer Zahnspange im Oberkiefer hatte er eine undeutliche Aussprache.



Die Kriminalpolizei bittet jetzt um Mithilfe und fragt: Wer kennt diesen Mann bzw. wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort des beschriebenen Täters geben?



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstraße 54 unter 0381/49161616 sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell