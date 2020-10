POL-LWL: Zwei Traktor-Anhänger von Obstbaumplantage gestohlen

Pritzier (ots) - Von einem Firmengelände an der B 321 zwischen Hagenow und Pritzier sind am vergangenen Wochenende 2 Traktor-Anhänger gestohlen worden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird derzeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Tatverdächtigen liegen bislang noch nicht vor. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/6310), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet deshalb um Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der gestohlenen Anhänger.



