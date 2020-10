POL-HWI: Betrüger scheitern an Ehepaar

Veelböken (ots) - Gestern Morgen erschien ein älterer Herr aus der Gemeinde Veelböken im Polizeirevier Gadebusch und erstattete Strafanzeige wegen versuchten Betruges. Er teilte den Beamten mit, dass seine Frau und er zuvor von einem Unbekannten angerufen und über einen angeblichen Lottogewinn in Höhe von 38.550 EUR informiert worden seien. Der Anrufer habe deutsch ohne Akzent gesprochen und angekündigt, das Geld zusammen mit einer Notarin am Wohnort des Paares an diese übergeben zu wollen. Voraussetzung für den Erhalt des in Aussicht gestellten Gewinns, so der Anrufer, wäre eine Gebühr in Höhe von 1.000 EUR, zahlbar in Bitcoins oder Google-Play-Karten , die natürlich im Voraus zu entrichten sei. Das Ehepaar äußerte derartige Zahlungsmittel nicht zu besitzen und beendete das Telefonat. Kurze Zeit später meldete sich der Betrüger erneut und bot an, dass man sich vor einem Geldinstitut in Gadebusch treffen könne, um die Gebühr dort persönlich entgegenzunehmen. Der Senior, bei dem die Täter in der Vergangenheit bereits einmal erfolgreich waren, ließ sich darauf jedoch nicht ein und wandte sich an die Polizei.



Gewinnversprechen, Enkeltrick, Schockanrufe, falsche Polizisten - Staatsanwälte - Gerichtsvollzieher...... ! Die Erscheinungsformen des Trickbetruges sind vielfältig. Jeden Tag versuchen Täter mit unterschiedlichsten Methoden an das Geld potentieller Opfer zu gelangen. Präventive Tipps und Informationen der Polizei finden Sie im Internetunter: https://www.polizei-beratung.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell