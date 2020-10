POL-HRO: Ab sofort Onlineanzeigen wieder möglich

Rostock (ots) - Die Internetwache des Polizeipräsidiums Rostock ist wieder erreichbar, somit können Anzeigen ab sofort auch wieder online erstattet werden.



Technische Störungen hatten am gestrigen Tag dazu geführt, dass für die kreisfreien Städte Rostock und Schwerin sowie für die Landkreise Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und den Landkreis Rostock eine Anzeigenerstattung via Internet vorübergehend nicht möglich war.



Die Funktionsstörung konnte behoben werden. Über die Internetwache kann man nicht nur Anzeigen erstatten, sondern auch Hinweise und Beschwerden abgeben oder sich bedanken.



Link zur Internetwache https://polizei.mvnet.de/ssl/g8wache/cmswem/index.php?task=iw_anzeige



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell