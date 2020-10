POL-HWI: Einbruch in Tankstelle

Karow (ots) - Heute Morgen (05. Oktober), gg. 02:00 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle in der Ortschaft Karow ein. Bei der Tatbegehung verschoben sie mehrere Müllcontainer und einen Anhänger auf dem dortigen Gelände und dürften dabei Lärm verursacht haben. Es entstand Sach- und Stehlschaden in vierstelliger Höhe. Der KDD leistete die Tatortarbeit und sicherte Spuren. Die Kripo in Wismar hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 03841-203 0.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell