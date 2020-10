POL-SN: Harley-Davidson entwendet

Details anzeigen entwendete Harley entwendete Harley

Schwerin (ots) - In der Nacht vom Samstag zum Sonntag wurde im Ziegeleiweg eine schwarze Harley entwendet. Dabei handelt es sich um den Typ "Harley-Davidson XLH 883". Das Ursprungsmodell wurde zu einer Shopper umgebaut, das amtliche Kennzeichen lautet SN-CM1



Hinweise zum Verbleib des Motorrades bitte an die Polizei unter 0385/5180-2224



