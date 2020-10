BAMF-Präsident Dr. Hans-Eckhard Sommer und Innenminister Lorenz Caffier treffen sich zum Arbeitsgespräch Medieneinladung

Der Minister für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern Lorenz Caffier trifft sich am Donnerstag zu einem Arbeitsgespräch und Erfahrungsaustausch mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Dr. Hans-Eckhard Sommer im Erstaufnahmestandort in Stern-Buchholz.

Im April 2019 hatten Bund und Land vereinbart, die bestehende Erstaufnahmeeinrichtung in Kooperation mit dem Bund zur effektiveren Gestaltung der Asylverfahren weiterzuentwickeln. So wurden die vom Land angebotenen Beratungen um Angebote des Bundes erweitert, die Rückkehrberatungen werden seit dem 1. September 2020 vom BAMF durchgeführt. Der Bund unterstützt das Land darüber hinaus bei der Passersatzpapierbeschaffung und der Rücküberstellung von Personen in andere europäische Mitgliedsstaaten zur dortigen Durchführung des Asylverfahrens (sogenannte Dublin-Fälle). Durch ergänzende technische Instrumente innerhalb der Aufnahmestrecke des Landes in der Erstaufnahmeeinrichtung wurde die frühzeitige Identitätsprüfung verbessert.

Im Anschluss an den Arbeitsbesuch sind Medienvertreter*innen zu einem Pressegespräch eingeladen.

Zeit: 08.10.2010, 15:00 Uhr

Treffpunkt: 19061 Schwerin, Stern Buchholz 16, Wache Haupteingang

Im Anschluss an das Pressegespräch besteht die Möglichkeit eines Rundgangs zu ausgewählten Stationen der Erstaufnahmeeinrichtung.

Bitte beachten Sie:

Wegen der Corona-Schutzbestimmungen steht nur eine begrenzte Zahl von Plätzen zur Verfügung. Es wird daher ausdrücklich um Anmeldung gebeten unter der Mailadresse: marion.schlender@im.mv-regierung.de oder telefonisch unter 0385/588-2003. Eine Teilnahme an dem Pressegespräch ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich.

Für alle, die an dem Pressegespräch und dem anschließenden Rundgang teilnehmen, gilt das grundsätzliche Abstandsgebot und die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Wir bitten alle, sich in die Anwesenheitsliste einzutragen.