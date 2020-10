POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und einer getöteten Person in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 05.10.2020 gegen 00:25 Uhr ereignete sich auf der Stralsunder

Landstraße in Greifswald ein schwerer Verkehrsunfall. Zum

gegenwärtigen Zeitpunkt stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar.

Der alleinbeteiligte PKW Opel Astra kam aus Richtung Stralsund. Aus

bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug ca. 200 Meter vor der

ESSO-Tankstelle nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen

Straßenbaum. Im Fahrzeug befanden sich ein 26-jähriger rumänischer

Staatsbürger und eine zur Zeit noch unbekannte weibliche Insassin .

Bei dem Unfall erlitt der 26-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde

ins Klinikum Greifswald gebracht und dort stationär aufgenommen. Die

weibliche Insassin verstarb an den Folgen des Unfalls noch an der

Unfallstelle. Am PKW entstand Totalschaden von ca. 5.000,-Euro. Es

kann gegenwärtig noch nicht gesagt werden, wer von den Insassen den

PKW zum Unfallzeitpunkt fuhr. Die Ermittlungen zur Unfallursache

dauern gegenwärtig noch an und werden durch einen Sachverständigen

der DEKRA vor Ort unterstützt. Der Kriminaldauerdienst des KK Anklam

hat die Ermittlungen zur Identität der verstorbenen Frau aufgenommen.

Die Stralsunder Landstraße musste bis 02:10 Uhr voll gesperrt werden.



