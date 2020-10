POL-HRO: Internetwache des Polizeipräsidiums Rostock nicht erreichbar

Rostock (ots) -



Aufgrund einer technischen Störung ist die Internetwache des

Polizeipräsidiums Rostock derzeit nicht erreichbar. Der Bereich des

Polizeipräsidiums Rostock umfasst die kreisfreien Städte Rostock und

Schwerin sowie die Landkreise Nordwestmecklenburg,

Ludwigslust-Parchim und Landkreis Rostock. Zur Erstattung einer

Strafanzeige stehen die örtlichen Polizeireviere 24 Stunden am Tag

zur Verfügung. In dringenden Fällen ist der Notruf der Polizei über

die Telefonnummer 110 zu erreichen. Dirk Hoffmann

