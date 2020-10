POL-NB: Hoher Sachschaden bei einem Verkehrsunfall auf der L27 bei Demmin (LK MSE)

Demmin (ots) - Am 02.10.2020 gegen 13:30 Uhr kam es auf der L27 zwischen den Ortschaften Buschmühl und Demmin zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 32-jährige deutsche Fahrer eines PKW BMW befuhr die L27 in Richtung Demmin. Hinter ihm fuhr der 47-jährige deutsche Fahrer eines PKW Toyota. Zwischen den Ortschaften Buschmühl und Demmin überholte der Toyota den BMW. Hierbei hielt er nicht ausreichenden Sicherheitsabstand zu dem BMW und streifte diesen beim Vorbeifahren. Dadurch kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Leitplanke auf einer Länge von 120 Metern. Als der Toyota an dem BMW vorbeigefahren war, fuhr er wieder nach rechts auf seine ursprüngliche Fahrspur. Dort bremste er sein Fahrzeug wieder ab. Dieses bemerkte der Fahrer des BMW zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Personen wurden bei dem Unfall keine verletzt. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich aber auf ca. 20.000,-EUR.



