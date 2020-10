POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der A 20 - Vollsperrung am 03.10.2020, ab 07:00 Uhr

Grimmen (ots) - Am 03.10.2020 kam es gegen 00:00 Uhr auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Greifswald und Gützkow zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 68-jähriger polnischer Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine Scania mit Auflieger befuhr die A 20 in Richtung Stettin und kam auf Höhe der Unfallstelle (km 201,5) nach rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge überfuhr dieser den Standstreifen sowie die angrenzende Bankette und kippte an einer Böschung auf die linke Seite. An der Sattelzugmaschine sowie dem beladenen Auflieger entstand ein Sachschaden von ca. 33.500,- Euro. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Aktuell wird der Straßenverkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zur Bergung des verunfallten Fahrzeuges wird diese am heutigen Tag (03.10.2020) ab 07:00 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich für mehrere Stunden erforderlich sein. Für diesen Zeitraum wird empfohlen, die A20 in Fahrtrichtung Stettin an der Anschlussstelle 25 (Abfahrt Greifswald) zu verlassen und weiter der Umleitung 51 (Greifswald - L 35 - AS Gützkow - A 20) zu folgen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell