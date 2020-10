POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 63-Jährigem aus Sassnitz

Details anzeigen Bildquelle: Polizei Bergen, Vermisster F. Niemann Bildquelle: Polizei Bergen, Vermisster F. Niemann

Sassnitz (ots) - Seit den Abendstunden des 01.10.2020 wird der 63-jährige Deutsche Fred Niemann aus Sassnitz vermisst. Er befand sich bis gestern im Krankenhaus in Bergen auf Rügen und ist von dort abgängig. Herr Niemann ist vermutlich orientierungslos und benötigt dringend medizinische Hilfe.



Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:



- 169 cm groß, - kaum Haare, - schlank, - schmales Gesicht, - läuft nach vorn gebeugt, - vermutlich bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und einer

bunten Jacke. Die bisherigen Suchmaßnahmen durch Kräfte der Polizei(haupt)reviere Bergen und Sassnitz führten nicht zum Erfolg. Darüber hinaus wurden benachbarte Dienststellen über die Vermisstensuche informiert. Die Polizei bittet mit dem angefügten Foto die Bevölkerung um Mithilfe! Wer hat Fred Niemann gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?



Hinweise nimmt die Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 03838-8100, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Stralsund

Pressestelle

Mathias Müller

Telefon: 03838-245205



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





