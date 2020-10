POL-HWI: Infostände zum Thema Trickbetrug und Trickdiebstahl

Wismar (ots) - In der kommenden Woche bieten die Präventionsbeamten der Polizeiinspektion Wismar zwei Infostände zum Thema Trick- bzw. Telefonbetrug an. In der Vergangenheit versuchten Täter mit unterschiedlichen Maschen immer wieder insbesondere Senioren, um ihr Geld zu bringen. Damit Enkeltrick, das falsche Gewinnversprechen, der falsche Microsoft-Mitarbeiter oder der falsche Polizeibeamte erfolglos bleiben, klären unsere Berater Interessierte vor Ort auf.



Termine:



07.10.2020, 10:00 - 12:00 Uhr EDEKA in Neukloster



08.10.2020, 09:00 - 11:00 Uhr Marktkauf in Grevesmühlen



