POL-ANK: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Zinnowitz

Zinnowitz (ots) - Heute Morgen (02. Oktober 2020) wurde der Polizei gemeldet, dass Unbekannte zwischen 00.30 und 08.10 Uhr gewaltsam in eine Privatwohnung in der Waldstraße eingebrochen sind. Aus einem gewerblich genutzten Zimmer wurde eine höhere Bargeldsumme im fünfstelligen Bereich entwendet. Daneben entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



