POL-NB: Diebstahl eines Wohnmobils in Greifswald

Greifswald (ots) - Ein nagelneues Wohnmobil der Marke Forster wurde in der Zeit vom 30.09.2020, 19:30 Uhr bis 01.10.2020, 19.00 Uhr in Greifswald vom Parkplatz am Museumshafen entwendet. Das weiße Fahrzeug hat einen Wert von etwa 60.000 EUR. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden.



