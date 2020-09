POL-ANK: Sachbeschädigung am neuen Polizeihauptrevier in Greifswald

Greifswald (ots) - Heute Mittag (30. September 2020, gegen 12.30 Uhr) stellte die Polizei eine Graffiti-Schmiererei am neuen Gebäude des Polizeihauptreviers in Greifswald fest. Unbekannte Täter brachten zwischen 01.20 Uhr und 12.10 Uhr einen ca. 9,10m x 2,20m großen Schriftzug "F.C. HANSA!" mittels schwarzer Farbe an das Gebäude in der Brinkstraße an. Der entstandene Schaden beläuft sich geschätzt auf etwa 1.000 Euro.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Greifswald unter 03834-5400, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



