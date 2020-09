POL-HWI: Achtung Schockanrufe - Aktuell sind Trickbetrüger im Landkreis NWM aktiv

Wismar (ots) - Die Polizeiinspektion Wismar warnt aktuell vor Telefonbetrügern. So wurden kürzlich mehrere Senioren im Bereich Grevesmühlen und Wismar von Betrügern angerufen, die ihnen Notlagen von Familienangehörigen, zumeist Verkehrsunfälle, vortäuschten. Ziel dieser Betrugsmasche ist es, die potentiellen Opfer dazu zu bringen, Geld für "dringend erforderliche medizinische Behandlungen" oder z. B. für die "Auslösung" eines Verwandten aus dem Polizeigewahrsam zu entlocken.



Die Polizei rät:



- Seien Sie misstrauisch, wenn unbekannte Anrufer Sie mit

beunruhigenden Sachverhalten konfrontieren und Geld verlangen. - Nehmen Sie selbst mit angeblich betroffenen Angehörigen Kontakt

