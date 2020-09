LWSPA M-V: Wasserschutzpolizei Sassnitz bietet Bootsmotorencodierung in Breege(Rügen) an

Details anzeigen Foto: Codierung (LWSPA MV) Foto: Codierung (LWSPA MV)

Waldeck (ots) - Finger weg! - Mein Motor ist codiert!



Um es den Langfingern so schwer wie möglich zu machen, bietet die Wasserschutzpolzeiinspektion Sassnitz einen Codierungstermin am:



07.10.2020, von 10:00 bis 13:00 Uhr, im Hafen Breege auf der Insel Rügen an.



Eine Voranmeldung ist unter Tel. 038392/308-0 oder per Mail an die wspi-sassnitz@lwspa-mv.de erforderlich. Personalausweis, Eigentumsnachweis und natürlich der zu codierende Motor sind mitzubringen. Die Codierung dient dazu, Motoren mit einer individuellen Kennzeichnung zu versehen. Dies kann zum einen potenzielle Diebe abschrecken. Außerdem macht der Code die Weitergabe und den Verkauf gestohlener Motoren unattraktiv, da er nur sehr schwer zu entfernen ist. Zum anderen ermöglicht dieser Code eine schnelle Zuordnung, wenn ein gestohlener Motor aufgefunden wurde.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle Robert Stahlberg

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

WSPI Sassnitz

Telefon: 0388392/308-0



www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell