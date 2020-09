POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzen Person (PR Barth/Landkreis Vorpommern - Rügen)

PR Barth (ots) -



Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am 29.09.2020,

gegen 17:35 Uhr, zwischen den Ortschaften Obermützkow und Zimkendorf

auf der Gemeindestraße "Zum Burgwallsee".

Der, aus der Region stammende, deutsche Fahrzeugführer eines

Personenkraftwagens Skoda Fabia fuhr die Gemeindestrasse aus Richtung

Obermützkow kommend in Richtung Zimkendorf. In einer leichten

Linkskurve kam der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache nach

rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde

der Fahrer schwer verletzt und musste mit schweren Kopfverletzungen

mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach

Greifswald geflogen werden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem

Erkenntnisstand nicht.

Der entstandene Sachschaden am Kraftfahrzeug und dem

unfallbetroffenen Strauchwerk beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.



