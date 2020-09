POL-HWI: Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer

Wismar (ots) - Gestern Morgen, 05:25 Uhr, stürzte eine 41-jährige Radfahrerin (dt. Staatsangehörige) in Wismar Dammhusen auf dem Weg zur Arbeit. Die Frau, die auf dem Fußgängerweg der Philipp-Müller-Straße in Richtung Bürgermeister-Haupt-Straße unterwegs war, hatte die Kontrolle über ihr Zweirad offenbar beim Überfahren eines Astes verloren. Zeugen, die auf das Geschehen aufmerksam geworden waren, leisteten erste Hilfe und riefen einen Rettungswagen. Dieser brachte die Radlerin mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hatte die die Frau keinen Fahrradhelm getragen.



