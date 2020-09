POL-LWL: Ein Leichtverletzter bei Zusammenstoß zwischen LKW und Kleintransporter

Lübz (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem LKW ist am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 17 in Ganzlin eine Person leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Kleintransporter plötzlich aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem LKW zusammengeprallt sein. Dabei erlitt der 49-jährige deutsche LKW- Fahrer leichte Verletzungen. Er wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen, die später abgeschleppt werden mussten, entstand jeweils erheblicher Sachschaden. Die Gesamthöhe des Schadens wurde zunächst auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung beider Fahrzeuge musste die Landesstraße in Höhe der Unfallstelle für über fast fünf Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.



